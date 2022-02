A la pause, l'OM fait le boulot sur la pelouse de l'ESTAC

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Une semaine après sa défaite à domicile contre Clermont (0-2), l'OM se doit de s'imposer en cette fin d'après-midi sur la pelouse de Troyes, lanterne rouge de Ligue 1 depuis le match nul de Bordeaux à... Clermont (1-1). Surtout que Nice et Strasbourg se sont neutralisés (0-0) hier à la Meinau. Une victoire permettrait aux hommes de Jorge Sampaoli de prendre trois points d'avance sur les Aiglons.

A la mi-temps, c'est plutôt bien parti. Sans être transcendants, les Olympiens ont dominé les débats et concrétisé leur domination via un pénalty transformé par Dimitri Payet à la 28e minute après une grosse faute sur Mattéo Guendouzi. L'ESTAC, qui traverse une grosse crise, est assez entreprenant et s'est procuré une occasion à la 42e, Pau Lopez remportant son face-à-face, mais il peine à s'approcher suffisamment des buts marseillais.

L'@OM_Officiel ouvre le score et lance le match !! Sur penalty, @dimpayet17 trompe Gauthier Gallon et signe son 9e but de la saison 🔥⚽️#ESTACOM pic.twitter.com/5GSKDvprOj — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 27, 2022