A la pause, l'OM mène à Nice et Montpellier atomise Brest

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On savait l'OGC Nice en grand danger face à l'OM cet après-midi, entre les suspensions (Todibo, Lemina) et la fatigue de la prolongation en Coupe d'Europe jeudi. Mais en plus, Lucien Favre a laissé Amine Gouiri et Khépren Thuram sur le banc ! Eh bien, les pires craintes se sont confirmées pour les Aiglons ! Dans un match pour l'instant à sens unique, les Marseillais ont largement dominé les débats et inscrits trois buts par Alexis Sanchez (10e, 43e), ses deux premiers sous le maillot blanc, et Nuno Tavares (37e), déjà son troisième cette saison !

Dans les autres rencontres, incroyable réveil de Montpellier sur la pelouse de Brest ! Alors qu'Olivier Dall'Oglio était menacé en cas de mauvais résultat, les Héraultais ont inscrit cinq buts lors de la première demi-heure ! Dans les autres matches, Troyes mène à domicile (1-0) face à Angers, alors que Lorient domine Clermont (2-0) au Moustoir.