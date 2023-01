A la pause, l'OM se fait manger tout cru par Monaco

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le record historique du club en cas de neuvième victoire consécutive, la possibilité de devenir 2e en cas de victoire, un Vélodrome à guichets fermés, un adversaire qui lui avait bien réussi à l'aller... Tous les ingrédients étaient là pour que l'OM passe une bonne soirée face à Monaco. C'était sans compter avec une ASM revancharde après le scénario de l'aller (elle menait 2-1 à la 78e avant de s'incliner dans les arrêts de jeu) et qui a elle aussi des arguments à faire valoir.

Pendant 45 minutes, les Monégasques ont très largement dominé les débats. S'ils n'ont marqué qu'un seul, un c.s.c de Veretout à la 17e sur un coup de Golovine, elle aurait mérité d'en inscrire deux ou trois de plus. Elle a totalement étouffé l'OM et coupé ses lignes de passes habituelles. Sans ressort, sans idée, les Phocéens n'ont pas réussi à mener la révolte. Un changement s'impose à la pause pour Igor Tudor et ses hommes !