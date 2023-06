AC Ajaccio - OM : on sait si le match va vraiment avoir lieu

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme nous vous l'avons relayé ce samedi matin, de violents incidents ont éclaté entre Marseillais et Ajacciens dans le centre-ville d'Ajaccio à la veille du match entre l'AC Ajaccio et l'OM, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. À tel point que la police municipale de la ville corse a été obligée d'intervenir et que le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a annoncé à l’AFP sa volonté de voir la rencontre être annulée. "Demain (samedi), il faut annuler le match", a-t-il plaidé, pour éviter que les supporters marseillais "s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre, je le crains, une ampleur incontrôlable."