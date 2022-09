AJA - OM : Marseille solide dans l'Yonne (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il ne fallait pas arriver en retard au stade de l'Abbé-Deschamps. Tant les joueurs de l'OM ont rapidement mis en place leur système, et leur domination au milieu de terrain. Dès la 3e minute, une merveille de transversale de Under pour Clauss, arrière...gauche, qui manquait néanmoins son contrôle du pied droit et butait sur Benoît Costil. Cinq minutes plus tard, nouveau festival d'Under, bien lancé en profondeur, qui repiquait au centre de la surface de réparation, ouvrait son pied gauche et trouvait le montant de Costil avant que Gerson ne reprenne du pied gauche et pousse le ballon au fond des filets (0-1, 8e).

Une fois devant, les Marseillais ne reculaient pas. Bien au contraire. A la 18e minute, Gerson trouvait Costil lors d'un face-à-face remporté cette fois par le gardien de l'AJA. Au cours de cette première période qui allait peu à peu s'équilibrer, les Auxerrois manquaient de poids devant et ne parvenaient pas à réellement inquiéter Pau Lopez, si ce n'est une frappe de Mensah (35e). L'AJA devra montrer autre chose si elle souhaite inquiéter l'OM au retour des vestiaires.