AS Monaco - OM (0-2) : la merveille Dieng est estampillée… Eyraud !

Deux buts et deux frappes sur les poteaux sur six tirs et, plus globalement, une énorme impression face à l'une des meilleures défenses de la saison dernière : Bamba Dieng a frappé un très gros coup hier soir à Louis-II. Avant le match, Jorge Sampaoli regrettait que l'OM n'ait pas réussi à trouver une doublure à Arkadiusz Milik en pointe, le Sénégalais a prouvé à son coach qu'il pouvait tenir ce rôle, et plutôt bien.

L'ironie de l'histoire, c'est que ce joueur qui a fait le bonheur des supporters de l'OM hier soir doit sa présence à l'une des figures les plus détestées de l'histoire contemporaine du club, Jacques-Henri Eyraud. Celui qui a réussi l'exploit de se mettre tout le Vélodrome à dos en quatre années avant d'être écarté par Frank McCourt avait été à l'origine du partenariat entre l'OM et l'académie Diambars, d'où est arrivé Bamba. Inutile de demander "Merci qui ?", aucun fan phocéen digne de ce nom ne se risquera à répondre JHE…

