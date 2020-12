ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : la nouvelle gaffe de la LFP avec Mediapro

On s'en est suffisamment offusqué pour, peut-être, en rire. On parle ici du scandale Mediapro, l'opérateur sino-espagnol qui ne paye pas ses droits et aura infligé au football français un camouflet (économique) dont il aura beaucoup de mal à se relever. Comme vous le savez, la chaîne Téléfoot va fermer ses portes, et son antenne, dans le prochains jours et la Ligue va ensuite débuter, dès la fin décembre, un parcours contre-la-montre afin de récupérer un nouveau diffuseur et, surtout, des centaines de milliers d'euros.

Comme vous le savez, également, Mediapro s'est engagé à payer 100 millions d'euros à la LFP pour ne pas être attaqué en justice. Mais sur le site internet de la LFP, on fait comme si de rien n'était. Et on annonce les matches de la 18e journée sur la chaîne Téléfoot au début du mois de janvier. Comme quoi, du début à la fin, le tandem LFP-Mediapro aura repoussé les limites du ridicule.

Découvrez la programmation TV de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Mercredi 6 janvier

19h00 : Stade Brestois 29 – OGC Nice (Téléfoot)

19h00 : FC Lorient – AS Monaco (Téléfoot)

19h00 : FC Metz – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

19h00 : FC Nantes – Stade Rennais (Téléfoot)

19h00 : RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique (Téléfoot)

21h00 : Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC (Canal +)

21h00 : AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain (Téléfoot)

21h00 : LOSC – Angers SCO (Téléfoot)

21h00 : Olympique Lyonnais – RC Lens (Canal + Sport)

21h00 : Stade de Reims – Dijon FCO (Téléfoot)