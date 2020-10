ASSE : Loïc Perrin défend un joueur de l'OM dans le dur

Au sein de l'équipe phocéenne, Duje Caleta-Car fait partie des joueurs en difficulté. Le Croate, auteur d'une belle saison 2019-20, est moins performant depuis la reprise. Il avait notamment sombré contre l'ASSE (0-2).

« Sa présence physique dans les deux surfaces m'impressionne »

Mais dans La Provence, l'ancien joueur de Split est mis en avant par Loïc Perrin, l'ancien stéphanois. « Il a eu de grosses difficultés au début, il a montré du caractère et s'est révélé, estime le néo-retraité. Dans le foot, rien n'est facile, parfois on te met plus bas que terre, et à Marseille c'est peut-être plus dur qu'ailleurs. Ça montre son professionnalisme. C'est la tête qui commande chez lui. Les critiques détruisent certains alors que d'autres, dans ce cas-là, décuplent leurs forces pour montrer aux gens qu'ils sont là. C'est ce qu'il a fait en devenant un joueur important à l'OM. »

Et à Perrin d'ajouter, élogieux : « Son apport sur les coups de pied arrêtés offensifs est un atout incroyable. Sa présence physique dans les deux surfaces m'impressionne, il dégage quelque chose. Et puis il réussit à porter sa carcasse en compensant sa relative lenteur par son intelligence et son placement. »