ASSE, LOSC : Daniel Riolo compte sur Puel et Galtier pour étouffer une polémique à l’OM

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pablo Longoria n’a sans doute pas eu conscience de l’impact de ses mots. Interrogé cette semaine en Espagne, le président de l’OM a dit tout haut ce qu’il pensait du niveau des formateurs français.

« En France, on forme des joueurs très individualistes, sans concept très concret de jeu, précisément parce que l’on cherche cette identité, a-t-il expliqué. Il n’y a pas un modèle de jeu. La formation y est comparable à ce qui se fait dans le basket américain, plus individuelle que collective. C’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. »

« Je mise gros sur leur intelligence »

Depuis, bon nombre de coaches français ont répondu sèchement à Longoria, d’Antoine Kombouaré à Rudi Garcia en passant par Frédéric Antonetti. Tous ont fustigé sa méconnaissance sur le sujet. Daniel Riolo est venu à la rescousse du président de l’OM et compte sur le niveau de de Christophe Galtier et Claude Puel pour lui emboiter le pas. « Et Antonetti maintenant ! Allez ! Tous unis ! A quand la pétition pour sortir Longoria du foot français ? Il manque Garcia maintenant ! Les seuls qui diront rien : Galtier et Puel. Je mise gros sur leur intelligence », a-t-il tonné sur Twitter avant la prise de position du coach de l’OL. Le polémiste de RMC Sport devait le sentir...