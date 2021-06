ASSE, OL, OM : la DNCG a rendu son verdict et un club n'a pas franchi l'obstacle

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'était le grand oral pour nombre de clubs de l'élite ce mardi. Saint-Etienne, Lyon, Marseille, Clermont, Troyes et Brest ont vu leurs comptes auditionnés par la direction nationale du contrôle de gestion. Le gendarme financier a donné son feu vert à tous sauf… à l'OM ! En effet, le club phocéen s'est vu attribuer un "sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires".

Plombé par le mandat de Jacques-Henri Eyraud et la crise sanitaire, le club provençal a pourtant dépensé normalement l'été dernier et cet hiver. Et il continue d'attirer des joueurs importants comme le Brésilien Gerson, estimé à près de 20 M€, alors que son déficit aurait largement dépassé les 100 M€. D'où les demandes d'explication…

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 !



Aucune mesure n'a été prise par la DNCG contre l'OL, Clermont, Troyes, Brest et Saint-Étienne.



L'OM dispose d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club par le gendarme financier français. pic.twitter.com/eUiHGoo8Jz — BeFoot (@_BeFoot) June 29, 2021