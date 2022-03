ASSE - OM : la décision est tombée pour les supporters marseillais

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

ASSE – OM, ce sera sans les supporters marseillais samedi soir. La Préfecture de la Loire interdit en effet aux Marseillais de se rendre au stade Geoffroy-Guichard. « Compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté d'interdire aux supporters de l'OM l'accès au stade Geoffroy-Guichard », indique un communiqué préfectoral, en précisant que toute entrave à ces dispositions est passible de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amendes.

A l'aller, le 28 août dernier, les supporters stéphanois n'avaient pas été autorisés à se rendre au Vélodrome non plus.

Pour résumer Comme on pouvait s'y attendre, il n'y aura pas de supporters de l'OM samedi à Geoffroy-Guichard... « Compte tenu des graves incidents qui se sont produits ces dernières années lors de rencontres entre les deux équipes et du risque important de troubles à l'ordre public du fait de l'antagonisme exacerbé entre les deux clubs, Catherine Séguin, préfète de la Loire, a décidé par voie d'arrêté d'interdire aux supporters de l'OM l'accès au stade Geoffroy-Guichard », indique un communiqué préfectoral, ce lundi.

Laurent HESS

Rédacteur