ASSE - OM (1-0) : le coup de gueule d'Alvaro Gonzalez après la défaite

Alvaro Gonzalez ne digère pas ! Titulaire au sein de la défense marseillaise ce dimanche pour affronter l'ASSE à Geoffroy-Guichard, l'Espagnol n'a pas su éviter la défaite de son équipe sur une réalisation d'Arnaud Nordin (1-0). Agacé par la prestation livrée par ses coéquipiers, le défenseur central n'a pas caché sa frustration quelques minutes après le coup de sifflet final.

"Je suis énervé car on n'a pas marqué de but aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de matches pour être européen l'an prochain. On attend le résultat de Rennes (7e au classement, qui affronte le PSG ce soir à 21 heures) et après, on aura besoin de gagner. Sinon, on ne sera pas européen. C'est la vérité", a ainsi lâché Alvaro Gonzalez, très critique envers l'état d'esprit affiché par la formation phocéenne, au micro de Canal +.