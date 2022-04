ASSE - OM : Payet fait une magnifique déclaration au peuple vert

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Lors de la victoire de l'OM hier sur la pelouse de l'ASSE (4-2), Dimitri Payet, qui a inscrit le premier but marseillais sur penalty, a laissé le second à son Bamba Dieng. Ce dernier l'a transformé d'un tir à mi-hauteur du pied droit et a savouré l’offrande de son coéquipier.

Il ne s’agit pas de la seule action de classe de Payet hier à Geoffroy-Guichard. Alors qu'il a fréquemment été ciblé (vocalement et par boules de neige) par les deux kops stéphanois, le joueur de 35 ans a envoyé ses bonnes énergies à l’ASSE dans a lutte pour le maintien en Ligue 1.

« Je suis attristé parce que j’ai passé quatre saisons ici. J’espère qu’ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c’est toujours un déplacement qu’on aime, a-t-il déclaré après le match. Je leur souhaite le maintien. De tout cœur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j’espère que ça va aller mieux pour eux. »

#ASSE Alors qu'il a fréquemment été ciblé (vocalement et par boules de neige interposées) par les deux kops malgré un souvenir éternel laissé dans nos mémoires vertes, Dimitri Payet a eu...https://t.co/ge5JP90x0Q — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 3, 2022

