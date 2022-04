ASSE - OM : Sampaoli envoie un message fort à Rennes et Nice et justifie la non-titularisation d'Ünder

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En dominant ce dimanche l'AS Saint-Etienne (4-2), l'Olympique de Marseille a enchaîné une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues et consolide sa deuxième place au classement de la Ligue 1.

En conférence de presse d'après-match, Jorge Sampaoli a envoyé un message fort aux concurrents de l'OM pour la course à la Ligue des Champions. Avant cela, l'entraîneur olympien a expliqué la non-titularisation de Cengiz Ünder lors de cette rencontre.

"Ünder n’avait pas un match entier dans les jambes"

"Je pense qu’en première mi-temps, Saint-Étienne a une seule action. Cela a été une domination totale de l’OM ce soir. Oui, l'entrée de Cengiz Ünder a permis de profiter de cette maitrise, il n’avait pas un match entier dans les jambes. En deuxième mi-temps, le but était de neutraliser leur pression qui était assez forte ce qu’on a bien fait. C’est une victoire importante, il va falloir lutter jusqu’à la fin, avec des adversaires réguliers, solides, ne pas se relâcher jusqu’au bout. Je pense qu’on est prêt, l’équipe montre beaucoup d’enthousiasme pour rapporter quelque chose au club, on n’est pas beaucoup d’équipes à jouer sur plusieurs tableaux en cette fin de saison, on est prêt à le faire."

𝗟𝗔 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘 !! 💪✅

Nos Olympiens empochent les 3 points face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard ! 👊🔵⚪️ #ASSEOM pic.twitter.com/12JtUFFXA8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 3, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, avait des choses à dire après la victoire de son équipe sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (4-2), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur