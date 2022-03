Bâle - OM : Sampaoli lance le match face à l'OGC Nice et encense l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Grâce à des buts de Cengiz Ünder (74e) et Valentin Rongier (90+3e), l'Olympique de Marseille s'est imposé ce jeudi sur la pelouse de Bâle (2-1) en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. En conférence de presse d'après-match, Jorge Sampaoli a estimé que la qualification des siens était méritée et a envoyé un message fort à l'OGC Nice, le prochain adversaire de l'OM.

"J'ai confiance en mes joueurs pour faire un grand match contre Nice"

"Je considère que la qualification est juste. Sur les deux matchs, l'équipe a très bien joué et à chaque fois elle aurait dû gagner en marquant plus de buts. (...) Gagner, c'est toujours important. Je pense que le match de dimanche sera très différent de celui-ci. Nice aura pu se préparer pendant toute la semaine ; nous, on a joué aujourd'hui, on va rentrer à Marseille pour préparer cette rencontre avec seulement un ou deux jours de travail. Cette victoire est très importante pour l'émotion suscitée, pour le fait aussi que le Vélodrome sera complet. Après ce succès, j'ai confiance en mes joueurs pour faire un grand match contre Nice, dimanche", a confié Jorge Sampaoli avant d'encenser son deuxième buteur de la soirée. "Valentin Rongier fait une année incroyable, il est très important pour nous. Je suis vraiment très heureux de son but car il travaille tous les jours pour ça."

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, s'est exprimé après la victoire ce jeudi des siens sur la pelouse de Bâle (2-1) en huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence.

