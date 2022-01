Bordeaux – OM : les trois héros de la fin de malédiction des Marseillais en Gironde

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Cengiz Ünder

Auteur de l'unique but du match, le Turc a profité d'une mauvaise relance de Benoît Costil (de retour prématurément du Covid et amoindri) pour fixer toute la défense des Girondins et débloquer un tableau d'affichage qui s'enlisait (37e). L'homme de la fin de malédiction même s'il a manqué la balle du break devant le portier bordelais (62e).

Duje Caleta-Car

Si le Croate a manqué deux énormes occasions de but, trouvant d'abord la transversale (12e) avant de buter sur Benoît Costil (52e), « DCC » a surtout parfaitement contrôlé les attaquants girondins, parvenant à tenir en respect Alberth Elis et Hwang Ui-Jo. Propre dans ses relances, le discret Luan Peres a été au diapason.

Mattéo Guendouzi

Puisqu'il fallait en choisir un troisième dans ce match finalement assez terne des Olympiens, on va encore mettre en avant le milieu prêté par Arsenal. Ne serait-ce que pour son petit pont dans la surface et son action de classe repoussée par Benoît Costil (55e). Dans un match où les frissons étaient rares, c'était sans doute l'un des rares moments magiques...

Notre conclusion :

Largement dominateurs mais maladroits dans le dernier geste, les Marseillais ont néanmoins glané un succès mérité en terre gironde. Si Benoît Costil s'est bien rattrapé de sa boulette en évitant un score plus large, Bordeaux était trop diminué par le Covid pour réellement espérer mieux. Ce soir, l'OM est second de Ligue 1.