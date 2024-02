Brest – OM : le geste de Balerdi qui a fait craquer Mounié

Zapping But! Football Club

Dimanche soir, en clôture de la 22ème journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Brestois (0-1) dans un match où les Bretons étaient pourtant réduits à dix dès l’heure de jeu et le carton rouge de Steve Mounié. Les hommes de Gennaro Gattuso ont craqué sur la fin avec une réalisation de Pierre Lees-Melou, laissant le SB29 prendre seul la deuxième place du classement.

« Balerdi m’a pincé intentionnellement le biceps »

Si l’action entre l’attaquant brestois et Leonardo Balerdi est confuse, Steve Mounié a justifié son coup de sang à France Bleu Breizh Izel, expliquant qu’un geste de vice de l’Argentin l’avait énervé : « Je m’excuse pour le rouge. J’ai perdu mon sang-froid après que Balerdi m’a pincé intentionnellement le biceps. J’ai eu un geste. Je me suis débattu pour qu’il enlève son bras de mon biceps. En me débattant, il était trop proche de moi et mon coude l’a tapé malheureusement. Je m’excuse de ce geste mais ce n’était pas méchant ».

Pour autant, Steve Mounié n’affiche aucune rancune à l’égard du défenseur marseillais : « Je pense que l’arbitre aurait pu aller voir la VAR pour savoir ce qu’il avait fait avant. Il a essayé de me faire sortir de mes gonds et il a réussi. C’est de bonne guerre ».

🎙 "Je m'excuse pour le rouge. Balerdi m'a pincé le biceps, je me suis débattu. L'important est la victoire, incroyable d'être 2e. Aucune pression, on veut rester en haut. Pression sur les clubs qui visent l'Europe"

Mounié après le 1-0 contre l'OM qui met Brest 2e de L1 #FBSport pic.twitter.com/FzP1tCaR4H — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) February 18, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life