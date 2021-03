Canet-en-Roussillon - OM (2-1) : Kamara pousse un gros coup de gueule

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Capitaine durant la rencontre, Boubacar Kamara avait le visage défait après la piteuse défaite de l'OM (2-1), face aux amateurs du Canet-En-Roussillon (N2), en 16es de Coupe de France.

La voix serrée, le minot semblait être sonné, le regard hagard : "La honte. Il n’y a pas de mots. On a fait de la merde. Il faudra payer. Il n'y a rien qui est allé. Je ne sais pas quoi vous dire. On a fait de la merde. Le résultat est juste. Il n’y a pas d’excuses. On joue contre une N2, on est professionnels. On ne doit pas perdre. C’est une grosse erreur."

Pour la dernière de Nasser Larguet sur le banc, l'OM est sorti par la petite porte de la Coupe de France. Désormais, Jorge Sampaoli va prendre les commandes. Il aura pour première mission de réveiller un effectif complètement à l'arrêt.