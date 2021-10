Clermont - OM : coup dur à venir pour Bayo, Sampaoli se frotte les mains

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Clermont sans son goleador face à l’OM ? L’attaquant du Clermont Foot Mohamed Bayo a été arrêté ce dimanche et placé en garde à vue pour conduite en état d’ivresse. S’il a été relâché, le club auvergnat songerait tout de même à sanctionner son attaquant selon les informations de RMC Sport

Une aubaine pour l’OM ?

Auteur de 6 buts en championnat cette saison, Bayo est tout simplement le 3eme meilleur buteur du championnat à une unité de Gaëtan Laborde et Jonathan David. Son absence serait forcément un coup dur pour son club. Interrogé sur la situation en conférence de presse, son entraineur Pascal Gastien a préféré botter en touche. "Il n’y a pas encore eu de sanction. On va réfléchir à ce qu’on va faire. Je pense que c’est difficile pour lui. Il n’est pas fier. Il faut tourner la page, avancer, l’aider. On a un match important, ce serait bien qu’on en parle… » a lâché l’ancien membre du staff de l’OL. Affaire à suivre mais nul doute que Sampaoli en profiterait bien !

🇫🇷 Interpellé pour conduite en état d’ivresse le week-end dernier, Mohamed Bayo n’est pas sûr d’être du match face à Marseille, dimanche. Il pourrait être sanctionné par son club.https://t.co/jXKLBrr4wO — RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2021