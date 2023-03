Discipline : les supporters de l'OM et du PSG sanctionnés, Pétrot (ASSE) connaît la durée de sa suspension !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Si vous vous demandez où est le rapport Bauer, qui prônait une réglementation des fumigènes afin que les ultras ne soient plus sanctionnés, sachez qu'il n'est pas à la commission de discipline ! Car ce mercredi, la police des terrains a décidé de fermer une partie du virage sud du Vélodrome et le parcage visiteurs du PSG pour un match suite à l'utilisation de fumis... Voici toutes les sanctions !

EXCLUSIONS LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs fermes de suspension : Cyrille BAYALA (AC Ajaccio) Igor SILVA (FC Lorient)

Un match ferme de suspension : Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 28 mars 2023 à 0h00. Ismaël DIALLO (AC Ajaccio)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs fermes de suspension : François LAJUGIE (FC Annecy)

Un match ferme de suspension et un match avec sursis : Matteo AHLINVI (Dijon FCO), Léo PÉTROT (AS Saint-Étienne).

Un match ferme de suspension : Ibrahima CONTÉ (Chamois Niortais FC), Bryan GONCALVES (Stade Lavallois MFC)

28ème journée de Ligue 2 BKT : Dijon FCO – Pau FC du 18 mars 2023 Comportement de M. Stéphane MANGIONE, Entraîneur adjoint du Dijon FCO Deux matchs fermes de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 28 mars 2023 à 0h00. Samir CHERGUI (Paris FC) Charles KABORE (Chamois Niortais FC) Jamal THIARE (Havre AC) Antoine VALERIO (Rodez AF)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

27ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Angers SCO – Toulouse FC du 12 mars 2023 Comportement des supporters de l’Angers SCO : usage d’engins pyrotechniques Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Coubertin du Stade Raymond Kopa.

27ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace du 12 mars 2023 Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques Fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud de l’Orange Vélodrome.

27ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain du 11 mars 2023 Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques Fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Paris Saint-Germain.