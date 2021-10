Discipline : OM, LOSC, RC Lens… les sanctions sont tombées !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La commission de discipline avait du travail ce soir. Elle devait notamment se prononcer sur les incidents survenus il y a deux samedis lors de RC Lens-Lille (1-0) et il y a deux mercredis lors de SCO d'Angers-OM (0-0). A chaque fois, des supporters avaient pénétré sur la pelouse (alors que les joueurs ne s'y trouvaient pas) pour en découdre avec les fans adverses.

La commission a décidé de frapper fort. Un point de retrait avec sursis pour les Angevins et les Marseillais assorti d'une interdiction de déplacement pour les supporters de l'OM jusqu'au 31 décembre ! Sanction identique ou presque pour les Lensois et les Lillois : un point de retrait avec sursis, les deux matches à huis clos déjà purgés pour les Sang et Or et une interdiction de déplacement pour les fans des Dogues jusqu'à la fin de l'année.

La commission de discipline a décidé, après les événements de #SCOOM



Retrait pour l’OM et Angers d’un point avec sursis et de la fermeture des parcages en déplacement pour l’OM jusqu’au 31/12/21 — Constant Wicherek (@Stickwic) October 6, 2021