Discipline : Ünder (OM) et Juninho (OL) connaissent leur sanction

Il y a deux dimanches, en plus de perdre son match à Lille (0-2), l'OM a perdu son élément le plus décisif, à savoir l'ailier turc Cengiz Ünder. Le gaucher a été expulsé pour un pied haut sur la tête d'un défenseur nordiste, un geste tout à fait involontaire puisqu'il voulait faire une passe et n'avait pas vu son adversaire. Pour cela, il a écopé d'un match de suspension et ne sera donc pas disponible dimanche soir pour la réception de Lorient.

Le directeur sportif de l'OL, Juninho, a lui aussi vu rouge lors du derby contre Saint-Etienne (1-1). Le Brésilien a pris trois matches ferme d'interdiction de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, dont deux avec sursis.

