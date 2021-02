FC Nantes - OM (1-1) : Payet évoque un problème et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après sa probante victoire face à l'OGC Nice, l'OM est retombé dans sa léthargie face au FC Nantes (1-1). Menés au score, les Olympiens ont égalisé grâce à une superbe égalisation de Dimitri Payet. Au micro de Canal +, l'international français est revenu sur la performance marseillaise : "C’est un bon point. On a montré des ressources mentales. On a pris un but sur une erreur de notre part. On a continué à jouer, une chose très difficile en ce moment... On est revenus, on est restés solides. On a essayé de jouer avec un terrain difficile et avec un adversaire qui était regroupé derrière."

Pour Payet, l'OM est encore loin d'une période faste : "C’est une équipe qui n’est pas guérie. On a besoin de confiance, de jouer ensemble, de prendre du plaisir. C’est un point fédérateur."

Malgré les rumeurs Sampaoli, Payet soutient le travail de Larguet : "On lit, on écoute… Mais le plus important, c’est d’être focus. Avec Nasser, on est unis. Les efforts sont faits et bizarrement, on est récompensés."