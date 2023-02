FC Nantes - OM : Tudor refuse de penser au titre, Kombouaré enrage contre les Marseillais

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Grâce à un but contre son camp de Joao Victor (57e, c.s.c) et au premier but d'Azzedine Ounahi sous le maillot olympien (90+2e), l'OM s'est imposé ce mercredi sur le terrain du FC Nantes (2-0). Après la rencontre, Igor Tudor s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a été interrogé sur une éventuelle course au titre avec le PSG. "Je ne sais pas. On ne doit pas penser à ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Trop tôt pour le dire ? Non, les supporters ont tout le temps le droit de rêver. Mais on connait ce championnat, il y a le Paris Saint-Germain, qui achète des joueurs à 200 millions d'euros, puis il y a les autres. Mais il ne faut pas penser à ça, il faut penser à battre Nice et à avoir de la continuité", a répondu l'entraîneur olympien.

"Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps"

De son côté, Antoine Kombouaré est apparu frusté en conférence de presse d'après-match. "De la frustration, même si on a joué une grande équipe de Marseille. On fait une première mi-temps intéressante. La deuxième est plus compliquée, ça se jouer à pas grand-chose. Et on perd 2-0. On a essayé d'aller de l'avant, mais c'était compliqué. Il faut maintenant se concentrer sur notre championnat, à Ajaccio. On a essayé de contenir Marseille. Ils ont peu d'occasions. Les situations qu'on a, il faut qu'on soit efficace.On essaie de donner de l'énergie aux joueurs, de faire des entrées offensives. On se crée une ou deux occasions, mais on se précipite. Les garçons doivent trouver des automatismes et avoir confiance. On fournit un match cohérent, solide. Mais il faut marquer face à ces équipes. Ils savent faire basculer les matches de leur côté", a confié le Kanak avant d'enrager sur le temps gagné par les Marseillais en fin de match.

"Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps, avec le gardien, les joueurs au sol… Ils ont cette expérience mais il faut pénaliser cela. C’est le rôle des arbitres de donner plus de temps pour le jeu. Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps."

Les réactions du Coach Kombouaré après #fcnom — FC Nantes (@FCNantes) February 1, 2023

