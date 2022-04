Feyenoord - OM : le coup de gueule de Guendouzi, Rongier optimiste pour le retour

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Plombé par ses erreurs individuelles, l'Olympique de Marseille a perdu ce jeudi la première manche de sa demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord (3-2). Après la rencontre, Mattéo Guendouzi n'a pas caché son agacement sur la prestation livrée par son équipe.

"Ce n'est pas digne d’une demi-finale"

"On va dire qu’on reste en vie car il n’y a qu’un but d’écart mais on est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait trop d’erreurs individuelles, trop d’erreurs défensives, on est passé à côté de cette demi-finale aller. Ce n'est pas digne d’une demi-finale, ce n'est pas digne de l’OM, on a malgré tout marqué deux buts mais on doit vite se remettre dedans dès le week-end prochain et évidemment réagir la semaine prochaine. On savait que c’était une équipe qui pressait beaucoup avec beaucoup d’intensité, on l’a vu ils étaient fatigués à l’heure de jeu, ils étaient en bloc bas mais on a pas su revenir", a lâché Mattéo Guendouzi au micro de M6.

Malgré la défaite, Valentin Rongier reste lui optimiste pour le match retour, qui aura lieu jeudi prochain à l'Orange Vélodrome. "Le score final est un moindre mal, mais on n'est pas venus ici pour faire un résultat potable. On est venus pour gagner, je suis certain qu'on sera capables de le faire au match retour. Ce ne sera pas facile car c'est une belle équipe qui met beaucoup d'intensité, mais on en est largement capables."

⏱ 94’ | 3️⃣ - 2️⃣



L’OM s’incline à Rotterdam dans ce match aller : il faudra tout donner au retour. Rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟🔜#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/B8Uv0CcKFp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur