OM : Germain met en garde le PSG pour le titre !

Avec six victoires de rang en Ligue 1, l'OM impressionne la concurrence. S'ils ont eu mal en Ligue des Champions (éliminé dès la phase de groupes), les Marseillais carburent en championnat. Face à l'AS Monaco, un prétendant au podium, les hommes d'André Villas-Boas l'ont emporté grâce à des réalisations de Thauvin et Benedetto.

Fatigué en fin de rencontre, en raison de l'enchaînement des rencontres, l'OM a obtenu un succès important dans la course aux trois premières places. Et en après-match, Valère Germain ne s'est pas caché sur les ambitions olympiennes en envoyant un message au PSG : "On est ambitieux, on se le doit quand on est à l'OM. L'objectif est clair, c'est d'aller en C1 et d'y faire mieux que cette saison. Parler d'aller encore plus haut, c'est créer beaucoup d'attentes. Paris doit être champion. S'ils ont un accident, des équipes essaieront d'en profiter et on en fera partie."

Le buteur a regretté la campagne ratée en C1 : "Le Championnat est notre pain quotidien et on a envie de faire une bonne saison. Tout le monde est passé un peu au travers de cette Ligue des champions. Mais en L1, on fait une bonne saison comptable, avec des bons matches et d'autres moyens, il faut le dire. Mais en ce moment, c'est beaucoup mieux." La semaine prochaine, Marseille ira à Rennes (mercredi) avant de recevoir Reims (samedi).