Gerson et Payet lancent l'OM vers la victoire, l'OL et le Barça accrochés

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Grâce à un but précoce de Gerson (13e) et une demi-volée exceptionnelle de Dimitri Payet (45e), l'Olympique de Marseille mène à la pause sur sa pelouse face au PAOK Salonique (2-0) en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone sont tenus en échec respectivement sur les terrains de West Ham (0-0) et l'Eintracht Francfort (0-0).

⏱ 45’ | #OMPAOK 2️⃣-0️⃣ │ #UECL



Première mi-temps sérieuse de nos Olympiens qui rentrent aux vestiaires avec 2️⃣ buts d'avance 😤🔥 pic.twitter.com/ISwc9bvNON — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 7, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur