Girondins : une bonne nouvelle venue de l’OM pour Gasset ?

L’OM enchaîne les Classiques. Une semaine après avoir reçu le PSG (0-2), les Marseilllais se déplaceront sur le terrain des Girondins de Bordeaux dimanche (21h). Pour cette rencontre, Nasser Larguet pourrait compter deux blessés de taille. Blessé à la cuisse face au RC Lens mercredi dernier (2-2), Arkadiusz Milik ne devrait pas être encore rétabli.

« Sa blessure contre Lens va probablement l’éloigner encore une semaine », a déclaré le coach intérimaire en conférence de presse. Toujours au rayon des joueurs blessés, l’OM attendait le résultat de l’IRM passée ce lundi par Alvaro Gonzalez pour connaître la gravité de sa blessure au genou. Mais le défenseur a été rassurant avant même l'annonce de la nature exacte de sa blessure.

« On sait son courage et sa valeur dans l’équipe », a commenté Larguet qui espère aussi pouvoir compter sur Olivier Ntcham mercredi face à l’AJ Auxerre en Coupe de France. « J’espère qu’il sera opérationnel », a-t-il indiqué. Si c’est le cas, il pourrait par extension l’être aussi dimanche à Bordeaux.

Alvaro Gonzalez : « Je suis bien, mon genou va bien. Ce n’est pas grave, on va travailler pour être avec l’équipe le plus tôt possible. »



(Twitter) pic.twitter.com/DrcVh3oBKw