Guendouzi permet à l'OM de mener logiquement face à l'OL

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est sous une pluie battante, dans un froid glacial et un silence total que ce dispute cet Olimpico. Soit l'exact contraire du premier match, joué pendant quatre minutes le 21 novembre, avant qu'un supporter lyonnais ne jette une bouteille sur la tête de Dimitri Payet. C'est dans ce décor quelque peu sinistre que vient de s'achever la première période. Une mi-temps qui a vu l'OM ouvrir le score après dix minutes, sur un corner de Payet repris de la tête par Mattéo Guenoudiz au premier poteau. Le milieu de terrain, qui avait marqué de la même façon contre Lorient (4-1) à l'automne, a semblé commettre une légère faute sur Dubois sur l'action mais l'arbitre n'a pas jugé bon de faire appel à la VAR.

Globalement, les Lyonnais ont eu la possession après cette ouverture du score mais n'ont pas réussi à se montrer dangereux, au contraire de Marseillais plus tranchants offensivement. Deux actions, sur autant de contres, auraient pu se conclure par un second but mais une mauvaise remise de Lirola pour Ünder puis un contrôle trop de Guendouzi ont contrarié ce plan. Une réaction lyonnaise est attendue après le repos.

Le numéro 🔟de l'@OM_Officiel vient de délivrer sa 8e passe décisive cette saison 🎯#OLOM pic.twitter.com/WQZyORZ2i0 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 1, 2022