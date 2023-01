Hyères - OM : des nouvelles de la victime de Bailly sont tombées !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Lors de la victoire ce samedi de l'OM face à Hyères (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France, Eric Bailly s'est rendu coupable d'une faute d'une rare violence sur Moussa N'Diaye, qui a été admis en réanimation par précaution.

Podcast Men's Up Life

Moussa N'Diaye est hors de danger mais reste hospitalisé

Au lendemain du match, on a eu des nouvelles de l'attaquant du pensionnaire de National 2. Selon les informations du Parisien, Moussa N'Diaye est hors de danger mais souffre de plusieurs côtes fracturées et de vives douleurs au niveau du poumon et du foie. Le Hyérois, qui reste hospitalisé, est "conscient" et "peut parler" selon son entraîneur, Karim Masmoudi, et son président, Mourad Boudjellal, contactés par Le Parisien.

OM-Hyères : Moussa N’Diaye est hors de danger mais reste hospitalisé

➡️ https://t.co/LH89YDGxI0 pic.twitter.com/NcwPA8ATkA — Le Parisien | sport (@leparisiensport) January 8, 2023

Pour résumer Après son choc avec Eric Bailly lors du succès de l'Olympique de Marseille contre Hyères (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France, Moussa N'Diaye se trouve hors de danger mais son bilan est lourd.

Fabien Chorlet

Rédacteur