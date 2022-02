L'OGC Nice a retourné l'OM en première mi-temps

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Quelle première période entre l'OGC Nice et l'OM ! Les deux équipes se sont donnée à fond, allant d'un but à l'autre à un rythme très élevé. Et à la pause, ce sont les Aiglons qui mènent 2-1 alors qu'ils ont encaissé un but d'entrée de jeu. Sur une percussion de Milik, Ünder a frappé au but, Bulka a repoussé sur le malheureux Bard, qui a expédié le cuir dans ses propres filets (3e).

Mais dans une grosse ambiance, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas paniqué. Et ils ont égalisé dès la 10e minute par l'inévitable Gouiri, lancé à la limite du hors-jeu, qui a réussi à dribbler deux Olympiens et à conclure de près. A noter que les deux premiers buts ont fait l'objet d'un long contrôle de la VAR pour des positions de hors-jeu suspectes. A la 29e, Kluivert s'est trouvé à point nommé pour conclure, d'une tête piquée, un centre venu de la droite. Les deux formations ont eu d'autres occasions de marquer et bien malin qui pourrait dire, à la pause, celle qui verra les demi-finales, même si c'est Nice qui mène à la pause.

43' AAAAAH PAYET ! Sur une bonne action collective de l'OM, Ünder adresse un centre en retrait idéal pour Payet qui ne cadre son tir alors que c'était un ballon parfait pour lui... #OGCNOM — Le Phocéen (@lephoceen) February 9, 2022