L'OL renverse logiquement l'OM

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'OM vient de laisser passer l'occasion de ravir la 2e place de Ligue 1 à l'OGC Nice. Les Phocéens avaient pourtant réalisé une belle première période et ouvert le score sur un coup de tête de Mattéo Guendouzi (10e) suite à un corner de Dimitri Payet. L'OL avait ensuite eu la possession sans la traduire par de grosses occasions et s'était exposé à deux contres dangereux.

Mais en deuxième période, l'OM a trop reculé. Lui qui n'avait plus encaissé de but à l'extérieur en championnat depuis cinq matches s'est peut-être dit qu'il allait tenir le choc. Mais les Lyonnais ont été bien plus mordants que lors des 45 premières minutes et ils ont fini par égaliser à un quart d'heure de la fin suite à un coup de tête de Shaqiri sur un centre venu de la droite. Ce même Shaqiri a magnifiquement servi dans la profondeur Ousmane Dembélé à la 88e, qui a enchaîné contrôle orienté et petit piqué devant Lopez. Un but magnifique et une victoire méritée.

Avec ce succès, l'OL remonte à la 7e place, à un point du 4e, Strasbourg. Quant à l'OM, il reste 3e, à deux longueurs de Nice (2e).