L'OM cale à Lorient, les Tops et les Flops des Olympiens

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les Tops :

P.Lopez (7) : s'il n'a pas forcément eu beaucoup de boulot, l'Espagnol a encore sauvé l'OM à 0-0 en sortant la frappe en pivot de Bamba Dieng (62e) et en évitant la malédiction des « ex ». Précieux dans ses sorties sur la fin, notamment face à Ibrahima Koné (89e).

Kolasinac (6) : comme à son habitude, le Bosnien a été parfait. Rien à dire de mal de son match. Il a fini pétri de crampes avant de céder sa place à Eric Bailly (90e+1).

Balerdi (6) : préféré à Chancel Mbemba à la surprise générale, l'Argentin est à créditer d'un plutôt bon match... Et en plus on l'a vu très présent dans la surface des Merlus. Revenu dans l'axe sur la fin, l'ancien du Borussia a eu plus de mal sur la fin face à Ibrahima Koné, récoltant un carton jaune évitable (87e).

Les Flops :

Clauss (4) : nouvelle prestation discrète de l'ancien Lensois qui ne parvient plus à donner dans le dépassement de fonction offensif. Déjà aperçu face aux blocs bas, la méforme du piston droit olympien est de plus en plus criante.

Sanchez (4) : un match sans relief du Chilien, incapable de sortir de sa boîte pour délivrer l'OM et qui n'a pas vraiment pu faire parler sa technique, mangé par un excellent Montassar Talbi. Remplacé par Vitinha (81e).

Ünder (4) : dans une attaque marseillaise qui a un peu manqué de justesse dans le dernier geste, le Turc aura été l'élément le plus mobile mais le plus brouillon. Sur ce genre de match, on comprend l'exaspération des supporters le concernant...

Guendouzi (4) : préféré à Ruslan Malinovskyi dans le duo derrière l'attaquant, l'ancien Gunner est passé à côté de son match. Peu pesant offensivement, clairement pas aussi hyperactif qu'en début de saison... Remplacé par Malinovskyi (81e).