L'OM enchaîne à Clermont, avec un joli carton !

Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L'OM ne doit pas regretter d'être allé chercher Jean-Louis Gasset. A Clermont, ce soir, elle a remporté sa troisième victoire en trois marches depuis l'arrivée du Montpelliérain. Et comme face à Montpellier, c'est Iliman Ndiaye qui a montré la voie en ouvrant le score.

Clauss passeur et buteur

Le Sénégalais a inscrit un but en renard des surfaces, d'une reprise du droit, sur un centre de Clauss dévié par Diaw au point de penalty, en milieu de première mi-temps. Un premier acte conclu par une tête de Mbemba difficilement repoussée par Diaw, sur un corner de Clauss. Au retour des vestiaires, Boutobba a égalisé pour des Clermontois qui disputaient le 100e match de l'histoire du club auvergnat en L1, mais Aubameyang a redonné l'avantage aux Marseillais et Clauss a fait le break. Luis Henrique a inscrit le 4e but olympien à son entrée en jeu, servi par Moumbagna, qui s'est chargé du 5e. Avec ce succès, l'OM remonte provisoirement à la 6e place. Une belle victoire, et une belle opération.

🔥🔥🔥 BUUUUUT !! Quelle frappe de Clauss qui met à l'abri les Marseillais ! https://t.co/9dcGaAfWzN pic.twitter.com/5Rv13BtMuy — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

