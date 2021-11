L'OM s'en tire bien à la pause face au FC Metz

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si l'on était dans un combat de boxe, c'est le FC Metz qui aurait remporté le premier round au Vélodrome. Dix-neuvième au classement, les Lorrains se sont montrés bien concentrés défensivement et tranchants en attaque. Ils ont tiré deux fois sur les poteaux (6e, 33e), à chaque fois par Delaine, ont eu un but refusé pour une position de hors-jeu suite à un corner (21e) et ont vu Niane trop croiser sa tête (22e).

Les Marseillais n'ont eu qu'une grosse occasion à se mettre sous la dent, sur un tir de Dimitri Payet renvoyé par la barre à la 23e. Hormis Mandanda, les choix de Sampaoli ne sont pas payants pour le moment. Lirola à la place de Rongier et Henrique aligné dans le couloir gauche, ça ne fonctionne pas. De même, Gerson éprouve les pires difficultés à exister au milieu. Bref, il va falloir du changement, sinon les Phocéens courent au devant d'une grosse désillusion…

45' Milik obtient un corner tiré par Payet. Sur celui-ci, la tête du Polonais dans une position difficile n'inquiète pas Oukidja #OMFCM — Le Phocéen (@lephoceen) November 7, 2021