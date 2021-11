L'OM s'impose sans convaincre face à Troyes

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans une soirée, il y a des matches comme ça dont on ne retient rien d'autre que le résultat. OM-Troyes fait clairement partie de ceux-là. Les Marseillais se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pol Lirola à la 74e. Mais même ce but a été raté puisque, se croyant hors-jeu, l'Espagnol ne l'a pas célébré dans un premier temps…

Ce soir, les Phocéens ont été en dessous de tout en termes de jeu, surtout en première période, conclue par zéro tir cadré et Pau Lopez 2e joueur ayant touch le plus de ballons. Cette équipe a des carences à tous les niveaux actuellement mais c'est surtout ce qui faisait sa grande force en début de saison, les appels et le mouvement, qu'elle pêche aujourd'hui. On s'est ennuyé ferme ce soir devant ce triste spectacle. Il va falloir changer des choses si les Olympiens veulent terminer sur le podium en fin de saison, même s'ils sont aujourd'hui 4es, à égalité de points avec le 3e (Nice, et potentiellement 2e s'ils gagnent sur tapis vert contre Lyon).