Lazio – OM (0-0) : Sampaoli l'assure, il n'a rien planifié en vue du Clasico

Si l'OM ne parvient plus à gagner et n'a même plus marqué de but dans le jeu en Coupe d'Europe depuis le 13 décembre 2018 avec Florian Thauvin à Limassol, Jorge Sampaoli se veut très positif après le match nul des siens sur la pelouse de la Lazio (0-0).

Bien que l'OM n'a pas gagné en Italie, l'Argentin estime avoir vu un « bon match » :« Les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan. On a été très solides, tranquilles, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a aussi eu des occasions, et ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur. Ce soir (jeudi), les défenseurs ont dû affronter l'un des meilleurs attaquants au monde (Immobile). On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations claires ».

« Très content » de la prestation de Pau Lopez qui « a beaucoup progressé depuis sa blessure », Jorge Sampaoli refuse de se projeter dès aujourd'hui sur le Clasico de dimanche soir contre le PSG : « Est-ce qu'il y aura des changements ? Je ne sais pas encore, cela dépendra de la forme des joueurs. Ce soir, on jouait pour se qualifier, donc il y a eu beaucoup d'intensité. Il faudra voir comment les joueurs vont récupérer, car pour ce genre de match, il faut tous les joueurs à 100 % ».