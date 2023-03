Les sanctions après Clermont-OM, OM-PSG et... ASSE-Auxerre sont tombées

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La commission des terrains vient enfin de rendre son verdict après les incidents d'avant-Clermont-OM (0-2) le 11 février dernier. Et contre attente, la Ligue a décidé d'infliger une fermeture du parcage visiteurs avec sursis pour les supporters marseillais alors que le déplacement officiel n'avait pas causé de problème. Ce sont des fans marseillais extérieurs à ce déplacement officiel qui avaient engendré les heurts avec les forces de l'ordre. Et ce n'est pas la seule sanction qui va faire parler...

DOSSIER EN INSTRUCTION LIGUE 1

23ème journée de Ligue 1 Uber Eats :

Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille du 11 février 2023

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : incidents avant la rencontre et usage d’engins pyrotechniques Comportement des supporters du Clermont Foot 63 : incidents avant la rencontre et usage d’engins pyrotechniques Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 15 février 2023 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’Olympique de Marseille : 50.000€ d’amende. Fermeture pour deux matchs avec sursis de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par l’Olympique de Marseille. Et prononce la décision suivante à l’encontre du Clermont Foot 63 : 40.000€ d’amende. Les sanctions prennent effet immédiatement.

RETRAIT DE CARTON LIGUE 1

26ème journée de Ligue 1 Uber Eats :

Toulouse FC – Clermont Foot 38 du 5 mars 2023 Demande de retrait du carton jaune infligé à Rasmus NICOLAISEN, joueur du Toulouse FC Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS LIGUE 1

Un match ferme de suspension et un match avec sursis : Nabil BENTALEB (Angers SCO)

26ème journée de Ligue 1 Uber Eats : ESTAC Troyes – AS Monaco du 5 mars 2023

Comportement de M. Johan LIEBUS, entraîneur des gardiens de l’ESTAC Troyes Deux matchs fermes de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement. Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 14 mars 2023 à 0h00. Benjamin ANDRÉ (LOSC Lille) Frédéric GUILBERT (RC Strasbourg Alsace)

BARRAGE LIGUE 1

Barrage de Ligue 1 Uber Eats : AS Saint-Étienne – AJ Auxerre du 29 mai 2022 Comportement de M. X, spectateur de AS Saint-Étienne – AJ Auxerre et titulaire d’une licence FFF, pour intrusion sur l’aire de jeu et complicité d’introduction d’engins pyrotechniques Suspension de la licence FFF jusqu’au 31 décembre 2023. La sanction prend effet à partir de mardi 14 mars 2023 à 0h00.

LIGUE 2

26ème journée de Ligue 2 BKT : FC Girondins de Bordeaux – AS Saint-Étienne du 4 mars 2023 Comportement de M. Emmanuel DA COSTA, Entraîneur Adjoint de l’AS Saint-Étienne Un match ferme de suspension et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 14 mars 2023 à 0h00.Jordy GASPAR (Grenoble Foot 38) Gaëtan WEISSBECK (FC Sochaux-Montbéliard)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de laser

LIGUE 1

25ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du 26 février 2023 Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de laser Fermeture pour un match avec sursis des espaces réservés aux Dodgers, aux Fanatics et au MTP du virage Nord de l’Orange Vélodrome. Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1

25ème journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Nantes – Stade Rennais FC du 26 février 2023 Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques Fermeture pour deux matchs dont un par révocation du sursis de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par le Stade Rennais FC. La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 15 mars 2023 à 18h.