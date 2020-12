Ligue 1 : Angers - OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club OM : qui es-tu Leonardo Balerdi ?

Pour Angers – OM, André Villas-Boas devra composer avec les absences de Jordan Amavi et Morgan Sanson en plus de l'incertitude autour du cas de Pape Gueye, dont la suspension a été suspendue par le CNOSF jusqu'à étude du dossier.

Les absents du côté de l'OM : Amavi, Sanson (out jusqu'au trophée des Champions).

Une occasion pour Strootman ?

A Angers, Stéphane Moulin a beaucoup de soucis avant l'OM. Victime d'un coup lors du dernier match et incertain, Loïs Diony a garni une longue liste de problèmes au niveau offensif où Thioub, Boufal et Alioui sont tous absents. Au milieu, Ibrahim Amadou ne pourra pas tenir sa place. Si Angelo Fulgini est présent, il n'est pas certain de pouvoir tenir sa place au coup d'envoi.

Les absents du côté d'Angers : Thioub (genou, travaille en marge du groupe), Boufal (au soin suite à une déchirure importante), Amadou (élongation), Alioui (gravement malade).

Angers : Bernardoni – Manceau, I.Traoré (cap.), Thomas, Doumbia – Coulibaly, Mangani – Pereira-Lage, Capelle, Cabot (ou El Melali) – Bahoken.

OM : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Balerdi, Nagatomo – Rongier, Kamara (ou Strootman), Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet.