Ligue 1 : OM - Lorient, les compos probables et les absents

En plus de Jordan Amavi, qui soigne toujours une blessure à la cuisse, l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, sera privé d'Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, suspendus. Valentin Rongier, Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai devraient eux faire leur retour dans le groupe.

Les absents du côté de l'OM : Amavi (cuisse), Alvaro, Caleta-Car (suspendus).

L'OM orphelin d'Alvaro et Caleta-Car

Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car Credit Photo - Icon Sport

Côté Merlus, Questin Boisgard, Matthieu Saunier, Thomas Fontaine et Tiago Iloris, tous blessés, sont forfaits pour ce déplacement à Marseille.

Les absents du côté de Lorient : Boisgard (cuisse), Saunier (cheville), Fontaine (tendon d'Achille), Ilori (mollet).

OM : Mandanda (cap.) - Lirola, Balerdi, Kamara, Perrin, Luis Henrique - Gueye, Cuisance - Thauvin, Payet, Milik

Lorient : Dreyer - Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff – Abergel (cap.), Lemoine - Laurienté ou Le Fée, Moffi, Wissa.