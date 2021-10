Ligue 1 : OM - PSG, les compos probables et les absents du Clasico

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C’est peut-être l’un des Clasicos le plus attendu de ces dernières années. Après un mercato intéressant et un début de championnat en trombe, les Marseillais semblent plus que jamais depuis l’ère QSI comme l’équipe la plus à même de mettre en difficulté l’ogre parisien. Pour ce match, Jorge Sampaoli peut compter sur un groupe au quasi complet avec le retour de suspension d’Under, seul Harit est toujours à l’infirmerie.

Les absents du côté de l’OM : Harit (blessé)

Vainqueurs d’Angers dans les dernières minutes sur un pénalty litigieux, les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient un peu relâchés. Toujours premiers avec 27 points au compteur soit 10 de plus que l’OM, ils jouent peut-être en partie le titre de champion ce week-end au Vélodrome. Pour ce match, l’entraineur argentin devra composer sans Paredes blessé, et potentiellement Neymar, toujours incertain suite à une douleur aux adducteurs mais qui pourrait malgré tout débuter dimanche.

Les absents du coté du PSG : Paredes (blessé), Ramos (reprise).

OM : P.Lopez - Saliba, Balerdi, L.Peres - Rongier (ou Lirola), Bo.Kamara, Guendouzi - Ünder, Payet (cap.) - Milik.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, N.Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.