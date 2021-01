Ligue 1 : OM - RC Lens, les compos (Villas-Boas fait des changements)

Il y a deux mois, cette affiche entre l'OM et le RC Lens aurait été un sommet de la L1. Mais les deux clubs ont commencé à glisser au classement à partir de décembre et ont continué en janvier. Ils n'ont ainsi remporté aucun match en 2021 ! Et en plus, ils comptent plusieurs absences majeures ce soir, notamment leurs sentinelles respectives (Kamara à Marseille, Cahuzac à Lens).

Voici les compositions communiquées par André Villas-Boas et Franck Haise.

OM : Mandanda (cap.) - Sakai, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo – Rongier, Gueye, Sanson – Thauvin, Benedetto, Germain.

Lens : Leca (cap.) - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Banza.