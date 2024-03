Tensions à Clermont avant l’OM, du lourd sur David, Rennes compte ses sous, la fin pour Pogba ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Clermont : prise de bec entre Gastien et Caufriez

Du rififi à Clermont. Avant cette 24e journée et ce rendez-vous demain soir face à l’OM (21h), les dirigeants du club auvergnat ne savent toujours pas si la cible prioritaire qu’ils souhaitent installer sur le banc – Sébastien Bichard – pourra un jour arriver. Selon L’Équipe, les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties.

Au-delà de ce contexte et alors que Pascal Gastien a fait valoir le weekend dernier qu’il souhaitait continuer sur son banc jusqu’à la fin de saison, la tension est montée d’un cran cette semaine à l’entraînement. Mercredi, au cours d’un exercice anodin, Maximiliano Caufriez n’a pas goûté une ou deux remarques de son entraîneur. S’est ensuivi un dialogue houleux entre les deux hommes, lors duquel le défenseur belge aurait vertement reproché au technicien sa lourde responsabilité dans le bilan actuel du club auvergnat. Excédé, Caufriez n’aurait pas fini la séance. Ambiance...

Stade Rennais : qualifié mais raccroc !

Brillamment qualifié en demi-finales de la Coupe de France suite à sa victoire contre Le Puy Foot hier à Geoffroy-Guichard en quarts (3-1), le Stade Rennais compte bel et bien aller au bout. EN attendant, le journaliste d’Activ Radio Anthony Perrel explique que le club breton n’a pas laissé l’intégralité de la recette d’hier soir au Puy ! Le SRFC a fait un (petit) geste, mais a gardé une part.

Le directeur financier du Puy Foot regrette cette décision sur Facebook. « Quelle belle soirée de football dans ce stade mythique ternie néanmoins par le choix de Rennes de prendre 55 000€ sur la part qui leur est due sur la recette billetterie. Fier de nous et de vous tous qui nous avez encouragés. Tellement déçu que le meilleur club de Ligue 1 actuellement se rabaisse à ça. Pour info M.Pinault, votre club a encaissé 370 000€ de dotation de la FFF depuis le début de la compétition avec la victoire de ce soir. Faire ça à un club amateur qui n’a pas eu le droit de jouer chez lui, pas très sympa. Je laisse les réseaux sociaux faire le reste. »

Mais aussi...

Stade de Reims : Still plutôt vers le Championship ?

Désireux de relever un nouveau challenge pour revenir en Angleterre, Will Still pourrait d’abord passer en Championship avant d’ambitionner un club de Premier League. Un agent bien implanté en Grande-Bretagne ne l’imagine pas en tout cas rejoindre à court terme l’élite anglaise. « Les clubs de Premier League sont désormais assez réticents à embaucher des jeunes entraîneurs inexpérimentés, aussi brillants soient-ils, explique-t-il dans L’Équipe. Pour le moment, la logique voudrait plus qu’il signe d’abord dans un club de Championship pour y faire ses preuves. » Quel que soit le niveau, l’avenir de Still, à moyen terme, semble en tout cas s’inscrire en Angleterre, où les fans et les médias l’attendent déjà de pied ferme.

Équipe de France : fin de carrière pour Pogba ?

Victime d’une suspension de quatre ans prononcée hier en attendant le résultat de l’appel devant le TAS. Paul Pogba, qui aura 31 ans dans deux semaines, pourrait tirer un trait sur sa carrière. « Si la question que vous posez c’est : “Est-ce qu’à cet âge-là, après une durée d’absence aussi longue, on peut rejouer dans un des cinq grands Championnats européens ?” La réponse est : “C’est très, très, très compliqué.” Mais dans un Championnat exotique, je dis pourquoi pas, explique dans L’Équipe le préparateur physique de Mönchengladbach, Nicolas Dyon. Il faut déjà prendre en compte le passé récent de Paul Pogba. C’est un joueur qui a incarné pendant des années, par ses qualités d’explosivité, de puissance, l’athlète de très haut niveau mais qui depuis deux à trois ans a un corps traumatisé, qui a laissé apparaître des déséquilibres mus- culaires. Donc à cette période de suspension, il faut ajouter ces deux dernières années où il n’a que très peu joué (52 minutes cette saison, 161 minutes la saison dernière). Avoir autant de temps sans match ou presque, c’est colossal. »

Girondins : Guion répond sèchement à Riera

Albert Riera a envoyé un scud hier en conférence de presse aux Girondins de Bordeaux : « Quand je suis arrivé, c’était une équipe malade. Quand tu arrives dans un club, tu dis 'merci’ à ceux qui ont travaillé avant. Dans ce moment, je ne peux pas apprécier ce qu’il y avait avant. C’est la vérité. J’ai dû travailler beaucoup sur et en dehors du terrain. » Une intervention qui a fait bondir David Guion. Le prédécesseur de Riera sur le banc aquitain l’a repris de volée : « Je n’apprécie pas du tout ses propos, d’autant que ce n’est pas la première fois. Cela fait près de 10 ans que j’entraîne en Ligue 1 et en Ligue 2 et je n’ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues. Les Girondins de Bordeaux sont un club qui incarne l’élégance et je ne crois pas avoir déjà vu un entraîneur qui n’ait pas compris ça. Il débute, il apprend, je lui souhaite de réussir et aux Girondins de remonter, mais il pourrait faire preuve d’humilité. »

Et enfin...

LOSC : Naples cible David

De retour en forme au meilleur moment, après une inquiétante période de disette, Jonathan David est encore courtisé en vue du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, le Napoli aurait fait de l’attaquant du LOSC sa priorité afin de remplacer Victor Osimhen cet été ! Le club nordiste en attendrait 40 millions d’euros.

Le Stade Brestois délocalisé en Ligue des Champions ?

S’il venait à terminer parmi les quatre premiers à l’issue de la saison en cours, et se qualifier ainsi en Ligue des Champions, le Stade Brestois pourrait devoir délocaliser ses matches à domicile. D’après Le Télégramme, le stade Francis-Le Blé n’est pas conforme aux normes de l’UEFA pour accueillir la plupart des rencontres européennes.

Actuellement classée catégorie 2, l’enceinte brestoise ne peut accueillir que les rencontres du 1er et 2e tour de qualifications pour la C1 et la C4. De ce fait, Francis-Le Blé devra subir des aménagements indispensables pour espérer basculer dans la catégorie 4 et obtenir l’aval de l’instance européenne.

Montpellier HSC : Tamari visait plus haut à son arrivée

Recruté par le Montpellier HSC au cours du dernier mercato estival, Mousa Tamari voyait son nouveau club plus ambitieux. « Je pensais qu’on allait se battre pour être dans les 5-6 premiers. Mais le championnat n’est pas fini. Il reste onze matches. On peut revenir et intégrer la première moitié de tableau », a-t-il affirmé à Midi Libre.

