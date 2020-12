Ligue des Champions : Manchester City – OM, les compos probables

L'OM toujours en capacité de se qualifier pour la Ligue Europa en cas de performance en Angleterre, André Villas-Boas devrait aligner un onze assez proche de l'équipe-type. Seul joueur incertain : Nemanja Radonjic, qui était attendu pour ce match mais qui ne devrait pas être titularisé. La grosse réflexion du Portugais porte sur le système de jeu (défense à cinq ou à quatre).

L'OM au complet face à l'équipe B de City ?

S'il ne galvaudera pas la compétition, Pep Guardiola a prévu de faire souffler quelques cadres en prévision du derby de Manchester face à United samedi. Kun Agüero et plusieurs autres joueurs très utilisés (Stones, Ederson, etc.) devraient être amenés à souffler pour laisser la place aux jeunes et aux joueurs en manque de temps de jeu (Laporte, Silva).

Manchester City : Steffen – Walker, E.Garcia, Laporte, Zintchenko – Nmecha, Fernandinho (cap.), Foden – B.Silva, F.Torres, Palmer.

Marseille : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Kamara, Rongier (ou Cuisance) – Payet – Thauvin, Benedetto.