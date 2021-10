LOSC – OM (2-0) : Luan Peres tire la sonnette d'alarme

Zapping But! Football Club OM - Lens: le débrief

Un doublé de Jonathan David a été fatal à un pâle OM dimanche à Lille. La 2e défaite de rang pour la formation de Jorge Sampaoli après celle concédée face au RC Lens (2-3) au Vélodrome. Aligné à un poste de piston gauche où il a éprouvé beaucoup de difficultés face aux Dogues, Luan Peres n'a pas caché au micro de Canal+ Sport que l'OM allait vite devoir retrouver ses vertus pour rebondir.

« Oui, Lille, c'est le champion de France, mais nous sommes aussi une bonne équipe. Nous n’avons pas eu une bonne semaine, avec deux défaites et un nul. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit », a expliqué l'ancien joueur de Santos. Avant d'ajouter : « Ça a été compliqué pour nous. Lille a déroulé et ça a été facile pour eux. Lille a mérité sa victoire, même si on a touché le poteau ».