LOSC - OM (2-0) : Pierre Ménès offre un premier chantier inquiétant à Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

L’OM a cru tenir bon à Lille mais s’est finalement incliné dans les derniers instants sur un doublé de Jonathan David (0-2). « On est allés le chercher jusqu’au bout. Les joueurs fait preuve de beaucoup d’abnégation, savoure Christophe Galtier. On aurait pu penser qu’on allait en rester à 0-0 ou prendre un contre car on était déséquilibrés. Mais ce déséquilibre nous a permis d’avoir beaucoup de monde dans la surface adverse. J’ai apprécié que nous ayons plus de jeu. Steve (Mandanda) a longtemps retardé l’échéance. On a essuyé un peu de maladresse. Mais c’était notre dixième match sur une série de onze et cela commence à tirer sur les organismes. Mais mentalement, mes joueurs ont été très forts. »

L'attaque de l'OM indigente à Lille

Pierre Ménès a analysé le choc de cette 28e journée de L1 et s’inquiète déjà pour le futur entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli, sans doute sur le banc mercredi prochain contre le Stade Rennais en match en retard de la 22e journée (19h).

« À Pierre-Mauroy, Lille a battu sur le tard - voire sur le très tard - l’OM grâce un doublé de David. Un succès mérité sur la physionomie du match, Mandanda ayant longtemps retardé l’échéance face à des Lillois pas spécialement fringants mais qui auront eu le mérite d’y croire jusqu’au bout, a-t-il affirmé sur son blog. Un succès crucial qui permet aux hommes de Galtier de conserver leur première place avant de se déplacer à Monaco dans dix jours. En face, l’OM s’est montré appliqué derrière mais presque totalement inoffensif devant et n’a pas dû rassurer son futur coach… »