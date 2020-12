Manchester City - OM (3-0) : Riolo s'en prend à Villas-Boas

A ceux que les critiques des consultants pro-PSG irritent : passez votre chemin. Car hier soir sur RMC, Daniel Riolo s'en est donné à cœur-joie contre les Marseillais, largement battus par Manchester City (0-3). Pourtant, à la pause, grâce à une jolie première période marquée par plusieurs occasions, les Phocéens étaient qualifiés pour l'Europa League, entre leur 0-0 et la défaite de l'Olympiakos à domicile contre le FC Porto (0-1, 0-2 score final). Mais un but rapidement encaissé en seconde période a fait leur deuil de leurs ambitions. Et éveillé la colère de Riolo…

"Tu attends quoi, en fait ?"

"Quand le match démarre ce soir, sachant que l’enjeu est mince pour l’OM d’accrocher la troisième place, quel est ton état d’esprit en tant que supporter devant la télé ? Tu as envie de vibrer ? A la limite, tu te dis qu’ils ont été nuls sur les 5 premiers matches et que sur le sixième, ils vont faire autrement ?"

"Tu attends quoi, en fait ? Moi, je n’ai jamais pensé que l’OM finirait deuxième mais ne pas chercher l’Europa League dans une tel groupe ? Ça, c’est une sacrée contre-performance ! L’OM ne peut pas accepter d’être dernier derrière l’Olympiakos, soyons sérieux m… ! Tu n’as pas le droit… Tu n’as pas d’excuse sachant que l’OM était dans ce groupe-là. On ne peut pas être indulgent, on attend plus de Marseille."