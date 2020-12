Manchester City - OM (3-0) : un choix polémique de Villas-Boas lui revient en pleine tête

Yuto Nagatomo a été titulaire quatre fois cette saison avec l'OM, dont hier à l'Etihad Stadium. Pour une victoire assez chanceuse à Strasbourg (1-0), deux nuls très décevants (1-1 contre Lille et Metz) et une défaite, contre City (0-3). A chaque fois, le Japonais de 34 ans a affiché un niveau de jeu très faible, entre placement hasardeux, lenteur et relances approximatives. L'ancien joueur de l'Inter Milan et de Galatasaray semble totalement hors sujet, manquant les relances les plus simples. Ça a été encore plus visible face à une formation de très haut niveau contre City.

L'excuse du manque d'expérience ne tient pas

D'où une question bien légitime posée ce jeudi par Benjamin Courmes, du site footballclubdemarseille.fr : "Sinon, Rocchia, c’est vraiment moins bon que Nagatomo ? Ha, il a l’expérience de la Ligue des champions, lui, c’est vrai, c’est important. Et c’est pas comme si Gueye avait été le meilleur Olympien avec sa grande expérience de la Ligue 2…".

Effectivement, Christopher Rocchia est mystérieusement mis de côté par André Villas-Boas depuis un an et demi. Envoyé en prêt à Sochaux en fin de saison passée, il évolue aujourd'hui avec la réserve olympienne. Et il est vrai qu'au vu des performances du Japonais, on se dit qu'il mériterait d'avoir sa chance quand Jordan Amavi est absent.