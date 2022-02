Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Sur le long voyage à Bakou... et la fête dans l'avion

« Le voyage a été long, on a fait 10h dans l'avion aller-retour (…) Le voyage retour était très amusant, tout le monde était en forme ! Pape Gueye nous a régalés avec ses chants et ses danses. Même Steve (Mandanda) qui est discret, là il s'est lâché ! Ça montre que c'est un bon groupe, et moi j'apprécie beaucoup ».

Sur le 8e de finale contre le FC Bâle

« Bâle est une bonne équipe mais d'ici là, il faudra gagner le plus de matchs en championnat pour être en pleine possession de nos moyens au moment de les affronter. Mon objectif en Conference League, c'est d'aller le plus loin possible ».

Sur sa saison à titre personnel

« J'avais fait deux bonnes saisons à la Roma, mais ici à l'OM je me sens très bien. La saison a bien démarré et ça continue de bien se passer pour moi. Au niveau de mes performances, c'est la saison la plus aboutie (…) c'est la première saison où je donne aussi peu de passes décisives. Il faut que je travaille pour m'améliorer sur ce plan là, mais pourtant j'essaye, je n'ai pas vraiment d'explications ».

Retranscription : compte Twitter du Phocéen.