OM : McCourt tord le cou à la Vente OM et fait une grande promesse aux supporters

À Marseille, tout est différent. Hier soir, le vieil adage a une nouvelle fois raisonné fort. Dans la soirée, via un communiqué, Frank McCourt a annoncé l’intronisation en tant que président de Pablo Longoria, pour succéder à Jacques-Henri Eyraud, et la venue de Jorge Sampaoli. L’Argentin remplace André Villas-Boas.

Dans une lettre, présente dans la Provence, l’Américan a rédigé une lettre aux supporters marseillais. Il a démenti clairement une future vente du club : « Je m’engage et je l’affirme : l’OM n’est pas à vendre, et il ne l’a jamais été, ni hier, ni aujourd’hui. » Avant d’ajouter une déclaration qui fera bondir certains qui souhaitaient une vente rapide : « Je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations. »

Avec une nouvelle équipe dirigeante, McCourt a fixé un objectif très élevé : « Je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion. »

Dans la fin de la lettre, McCourt a tendu une main vers les supporters, qu’il rencontrera la semaine prochaine : « À présent, nous souhaitons que l’ensemble de la communauté des supporters, à Marseille, et dans le monde, dirigeants et salariés, parents et enfants, tous membres de la même famille, celle de l’OM, se réunissent pour soutenir le club afin qu’il donne le meilleur de lui-même. »